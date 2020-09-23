Определена продолжительность счастливой жизни в РФ

«Финансовым университетом для измерения качества жизни была предложена продолжительность здоровой и счастливой жизни — число лет, прожитых человеком без серьезных заболеваний при том, что он полностью или в основном доволен тем, как он живет», — передает ТАСС материалы исследования.

Данный показатель определяется как произведение продолжительности здоровой жизни людей и доли людей, довольных той жизнью, которую они ведут, уточняется в публикации. В свою очередь, продолжительность здоровой жизни определена по данным Росстата за 2019 год, уровень удовлетворенности жизнью — по итогам опросов населения, проведенных Финансовым университетом при правительстве России в 2018-2020 годах.

Лидерами по продолжительности здоровой и счастливой жизни в России являются Республика Ингушетия, где этот показатель достигает 54,9 года, Чеченская Республика (54,0), Республика Дагестан (53,8), Республика Татарстан (50,7), Москва (50,7). В десятку также вошли Северная Осетия (49,3 года), Крым (48,9), Краснодарский край (48,4), Санкт-Петербург (48,3) и Калининградская область (48,1).

Ниже всего средняя продолжительность здоровой и счастливой жизни в следующих регионах: Чукотский автономный округ (37,7), Еврейская автономная область (40,5), Орловская область (42,3), Брянская область (42,7), Магаданская область (43).