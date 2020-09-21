Коронавирус: бархатный сезон в Абхазии под угрозой 

После открытия границы России Абхазии был отмечен всплеск интереса туристов, однако он быстро пошел на спад. Абхазские власти и российские туроператоры констатируют, что спасти курортный сезон в стране практически не удалось. Что сейчас происходит в Абхазии, разбиралась «Свободная пресса».

«Рамблер» писал, что 1 августа Россия начала возобновлять международное авиасообщение, которое было приостановлено с 27 марта из-за пандемии COVID-19. Первые самолеты с путешественниками отправились в Великобританию (Лондон), Танзанию (Занзибар) и Турцию. Также с 1 августа Россия и Абхазия взаимно открыли границы.

По данным издания, после открытия границы ажиотажный спрос на Абхазию держался несколько недель, но затем турпоток резко пошел на спад. Однако туроператоры отмечают, что объем бронирований на осенний период в страну вырос по отношению к показателям 2019 года почти в полтора раза.

При этом на туристическую отрасль может оказать влияние рост заболеваемости коронавирусом, который фиксируется в Абхазии, и введение новых противоэпидемических ограничений. Так, с 5 октября в стране будет полностью запрещено проведение любых массовых мероприятий в помещениях, кроме учреждений культуры. Под запрет также попадут траурные и свадебные церемонии.

«В Абхазии идет рост заболеваемости коронавирусом, причем не за счет туристов (за более чем полтора месяца только несколько заболевших отдыхающих), а за счет местного населения. Начался этот рост еще до открытия 1 августа границы с Россией, 22 июля, в связи с тем, что гражданам Абхазии «в порядке исключения» разрешался однодневный выезд в Сочи», — рассказал координатор рабочей группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН, Заслуженный деятель науки Республики Абхазия Александр Скаков.

По его словам, общее число выявленных заболевших в Абхазии уже под 900 человек и собственных ресурсов для противодействия вирусу у страны уже не хватает.