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Лекарства подорожали в России на 20% 

News.ru и ещё 1 3 минуты назад
Лекарства резко выросли в цене для россиян
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Стоимость лекарств и медицинский товаров в августе выросла на 8,4% по сравнению с августом прошлого года. А некоторые препараты подорожали на 20% и более.
Йод стал стоить на 29% больше, чем в августе прошлого года, «Линекс» подорожал на 28%, ртутный градусник вырос в цене на 27%. Значительное повышение цен отмечается на бинты, «Левомеколь», «Анальгин», «Аспирин», «Лоратадин», «Валидол», настойку пустырника, поливитамины, «Корвалол» и «Сульфацетамид», пишут «Известия».
Все эти препараты и изделия традиционно относятся к самым доступным и дешёвым. Рост цен на них составил 11%. Средняя отпускная цена по категории товаров «Медикаменты и БАДы» за год поднялась с 377 руб. за пачку до 516 руб. Увеличение составило 37%. По отдельным сегментам рост цен фиксируется гораздо выше.
Препараты для лечения заболеваний крови подорожали на 134%, противопротозойные средства (например, таблетки от глистов) — на 124%. Цены на лекарства для женского здоровья поднялись на 48%, анестетики — на 44,3%.
Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы подорожали на 44%, противовирусные — на 42%. По мнению экспертов, такой рост цен на лекарства обусловлен падением рубля и высокой зависимостью отечественной фармакологии от импорта.
Ранее NEWS.ru сообщал, что член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич считает необходимым дополнить Уголовный кодекс наказанием за мошенничество в сфере продажи лекарств. Комментарий прозвучал на фоне появления всё новых сайтов, которые предлагают купить целебные препараты от COVID-19.
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Комментарии 2
Общество , Госдума , газета "Известия"
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