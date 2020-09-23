Лекарства резко выросли в цене для россиян

Стоимость лекарств и медицинский товаров в августе выросла на 8,4% по сравнению с августом прошлого года. А некоторые препараты подорожали на 20% и более.

Йод стал стоить на 29% больше, чем в августе прошлого года, «Линекс» подорожал на 28%, ртутный градусник вырос в цене на 27%. Значительное повышение цен отмечается на бинты, «Левомеколь», «Анальгин», «Аспирин», «Лоратадин», «Валидол», настойку пустырника, поливитамины, «Корвалол» и «Сульфацетамид», пишут «Известия».

Все эти препараты и изделия традиционно относятся к самым доступным и дешёвым. Рост цен на них составил 11%. Средняя отпускная цена по категории товаров «Медикаменты и БАДы» за год поднялась с 377 руб. за пачку до 516 руб. Увеличение составило 37%. По отдельным сегментам рост цен фиксируется гораздо выше.

Препараты для лечения заболеваний крови подорожали на 134%, противопротозойные средства (например, таблетки от глистов) — на 124%. Цены на лекарства для женского здоровья поднялись на 48%, анестетики — на 44,3%.

Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы подорожали на 44%, противовирусные — на 42%. По мнению экспертов, такой рост цен на лекарства обусловлен падением рубля и высокой зависимостью отечественной фармакологии от импорта.