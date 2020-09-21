Если жахнет-шарахнет в Белоруссии, перейдя в горячую фазу, сразу ВСУ попрут в атаку и на Донбасс. Там в Киеве уже оживились. Мечтают о параде в Донецке, о зачистке в Луганске, — цитирует «Царьград» Прилепина.