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Казачий атаман предупредил о риске сожжения бара «Бесы» верующими 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
«Само государство провоцирует конфликт»
Фото: pdmnews.ru
Атаман входящей в состав Екатеринбурга казачьей станицы Горный Щит Олег Сененко предупредил о риске сожжения бара под названием «Бесы», вывеска которого появилась в городе. По его мнению, «религиозные фанатики» могут пойти на это в ответ на оскорбление чувств верующих. Его слова приводит издание «Подъем».

По мнению Сененко, такое название бара — это провокация. «Зачем Минюст пропускает такое название? Само государство провоцирует конфликт. Туда же могут полететь коктейли Молотова, страшные вещи могут произойти», — предостерег он.

Гастробар «Бесы» готовится к открытию в центре Екатеринбурга на улице Хохрякова. Координатор движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин надеется, что городские власти не допустят открытия бара. «Если люди называют так свое заведение, они хотят хайпануть и заработать денег», — убежден он. Бороться против открытия бара Кормухин планирует «в правовом поле».
Ранее в оскорблении чувств верующих заподозрили комика Александра Долгополова. В одном из своих выступлений он пошутил об имени Богдан и задавался вопросом, почему Иисуса Христа не назвали этим именем. В результате на Долгополова написали заявление в полицию, после чего он покинул Россию. Свой отъезд он объяснил страхом из-за возможного возбуждения дела.
В 2017 году блогер Руслан Соколовский получил 3,5 года условно по делу об оскорблении чувств верующих за ролик с ловлей покемонов в храме. Срок сократили до двух лет и трех месяцев после того, как он признал свою вину и принес извинения.
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Общество , Руслан Соколовский , Иисус Христос , Андрей Кормухин , Александр Долгополов , Минюст РФ , Екатеринбург
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