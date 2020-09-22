Скважины пересохли: северный Крым обезвожен 

Воду подвозят в цистернах.

Вслед за центральным Крымом без воды осталась северная часть полуострова. Об этом на совещании с главой республики Сергеем Аксеновым сообщил глава ГУП "Вода Крыма" Владимир Баженов, пишет "Новая газета".

Из-за пересохших скважин воду в 29 сел Северного Крыма будут доставлять цистернами.

Также чиновники признали, что после введения графика в изношенной системе водоснабжения начались регулярные поломки. Кроме этого, поступает множество жалоб от жителей на качество ресурса — водопроводная вода в Симферополе имеет желто-коричневый оттенок, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что под конец курортного сезона начались ограничения подачи воды и на южном берегу Крыма. Глава республики рассказал, что уже неделю нет воды на ряде улиц в поселке Партенит. Председатель правительства Крыма Юрий Гонацук сообщил, что ограничения по подаче воды вводятся в Алуште с 23 сентября.

Ранее в Крыму рассказали, что полуостров успешно справляется после перекрытия Северо-Крымского канала в апреле 2014 года.