Долина убрали из «Вечернего Урганта»

Кинокритик Антон Долин рассказал о своем уходе из шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.

По словам Долина, уход — не его инициатива.

"Решение об этом принято не мной и не создателями программы, об остальном спрашивайте не меня", — написал он в Facebook.

Долин признался, что, приходя на кастинг в "Останкино", сразу предупредил, что телевидение ненавидит, не умеет шутить и выступать по заранее написанному сценарию, а также согласен надевать только свою одежду. "Они дружно заржали и сказали, что я-то им и нужен. И, что самое интересное, оказались правы", — вспоминает он.

"Я верил в осмысленность этого дела — еженедельно рассказывать гигантской и по преимуществу очень молодой аудитории о фильмах, которые она в ином случае вряд ли бы посмотрела", — написал Долин, добавив, что считает "Вечерний Ургант" "Новгородской республикой, чудом уцелевшей посреди мрачного Московского царства".