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Антон Долин ушел из «Вечернего Урганта» 

Газета.Ru и ещё 1 25 минут назад
Долина убрали из «Вечернего Урганта»
Фото: Газета.Ru
Кинокритик Антон Долин рассказал о своем уходе из шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.
По словам Долина, уход — не его инициатива.

"Решение об этом принято не мной и не создателями программы, об остальном спрашивайте не меня", — написал он в Facebook.

Долин признался, что, приходя на кастинг в "Останкино", сразу предупредил, что телевидение ненавидит, не умеет шутить и выступать по заранее написанному сценарию, а также согласен надевать только свою одежду. "Они дружно заржали и сказали, что я-то им и нужен. И, что самое интересное, оказались правы", — вспоминает он.

"Я верил в осмысленность этого дела — еженедельно рассказывать гигантской и по преимуществу очень молодой аудитории о фильмах, которые она в ином случае вряд ли бы посмотрела", — написал Долин, добавив, что считает "Вечерний Ургант" "Новгородской республикой, чудом уцелевшей посреди мрачного Московского царства".

Антон Долин проработал на Первом канале почти девять лет. Ведущий шоу Иван Ургант уход кинокритика пока не прокомментировал.
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Комментарии
Общество , Иван Ургант , Антон Долин
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