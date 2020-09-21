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Россиянам назвали дату наступления бабьего лета

Lenta.ruиещё 7
2 часа назад
Бабье лето в европейской части России наступит во вторник, 22 сентября. Такую дату назвал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.
Россиянам назвали дату наступления бабьего лета
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его словам, температуры в течение недели будут достигать 22 градусов, что на 4-6 градусов выше нормальных температурных значений сентября.
«Очень высокая температура для третьей декады сентября», — отметил Вильфанд.
Синоптик пояснил, что такие изменения в погоде связаны с приходом мощного антициклона, который принесет теплые воздушные массы, сформировавшиеся в теплых регионах страны.
Помимо потепления, этот антициклон также будет способствовать ясной погоде.
«При антициклоне преобладают нисходящие вертикальные движения, которые препятствуют облакообразованию. Поэтому преимущественно погода малооблачная, без осадков», — заключил Вильфанд.
Ранее ведущий научный сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что погода зимой будет «мягкой и довольно снежной», но не аномально теплой.
«В этом году, я думаю, все будет намного благополучнее. Не могу сказать, что это суровая русская зима будет», — отметил синоптик.
Вместе с тем Тишковец отметил, что превышение температуры будет незначительным, а морозы умеренными.
Общество,Погода,Евгений Тишковец,ИТАР-ТАСС,Россия,
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