Россиянам назвали дату наступления бабьего лета

Бабье лето в европейской части России наступит во вторник, 22 сентября. Такую дату назвал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, температуры в течение недели будут достигать 22 градусов, что на 4-6 градусов выше нормальных температурных значений сентября.

«Очень высокая температура для третьей декады сентября», — отметил Вильфанд.

Синоптик пояснил, что такие изменения в погоде связаны с приходом мощного антициклона, который принесет теплые воздушные массы, сформировавшиеся в теплых регионах страны.

Помимо потепления, этот антициклон также будет способствовать ясной погоде.

«При антициклоне преобладают нисходящие вертикальные движения, которые препятствуют облакообразованию. Поэтому преимущественно погода малооблачная, без осадков», — заключил Вильфанд.

Ранее ведущий научный сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что погода зимой будет «мягкой и довольно снежной», но не аномально теплой.

«В этом году, я думаю, все будет намного благополучнее. Не могу сказать, что это суровая русская зима будет», — отметил синоптик.