«Заплатили начальнику»: новые «страшилки» о коронавирусе 

В российских соцсетях в скором времени появится новая «страшилка» — о принудительной вакцинации от коронавируса, заявил в своем Telegram-канале журналист Андрей Медведев . Первый слух, по его словам, уже пошёл.

Медведев подчеркнул, что предыдущая «страшилка» касалась введения нового карантина с 20 сентября, а также всеобщего перевода на удаленную систему работы. Однако этот слух, по его мнению, «бесславно почил», поэтому пришло время «новых баек». Знакомый журналиста, сославшись на информацию от своего родственника, служащего в армии, заявил, что военным «насильно и принудительно» приказали «вакцинироваться».

«Офицеры скинулись, заплатили начальнику медчасти, и вакцинации избежали», — написал Медведев (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Журналист подчеркнул, что вакцина в российскую армию не поступала, поэтому история «звучит идиотично». Тем не менее, он предсказал дальнейшее распространение слуха про принудительные прививки и отказы от них в мессенджерах и соцсетях.