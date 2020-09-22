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Назван срок регистрации вакцины «Вектора» от COVID-19 

Lenta.ru и ещё 28 1 час назад
Назван срок регистрации вакцины «Вектора» от COVID-19
Фото: РИА Новости
Вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанную центром «Вектор», планируется зарегистрировать до 15 октября. Такой срок назвали в пресс-службе Роспотребнадзора.
Минздрав принял решение о проведении экспертизы документов с целью регистрации, после чего планируется проверить качество препарата и зарегистрировать его к указанной дате, уточнили в службе. В государственном реестре лекарственных средств уже опубликовано регистрационное досье на «ЭпиВакКорона».

«После регистрации вакцины (…) планируется проведение клинических исследований с включением добровольцев возрастной группы 60 плюс и хроническими заболеваниями, а также проведение плацебо-контролируемых пострегистрационных клинических исследований с привлечением 5000 взрослых добровольцев различных возрастных групп», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что первую партию первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V» выпустили в гражданский оборот. Разработанная научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» вакцина «ЭпиВакКорона» проходит испытания. Президент России Путин анонсировал появление «ЭпиВакКорона» в сентябре. Предполагается, что препарат обеспечит необходимый уровень антител минимум на один эпидемический сезон, но точные выводы можно будет сделать только после завершения исследований.
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Общество , Новости Москвы , Минздрав РФ , Роспотребнадзор
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