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Рамблер, какие новости?

Сергей Василенок
1 час назад
Крым заблокировали
Фото: ТАССТАСС
"Рамблер, какие новости?" - новостной подкаст портала Рамблер.
Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные:
  • Сдувается ли протестное движение в Беларуси?
  • Новая «линия Маннергейма». Минобороны заблокировало все морские и воздушные подходы к Крыму;
  • Коронавирус «волнуется», а Россия — нет;
  • Дональда Трампа пытались отравить;
  • Миллиардера из Китая лишили самого дорогого.
Общество,Министерство обороны,
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