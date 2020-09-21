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Россиянин шесть лет прожил с огромной опухолью в легких. Врачи могли его спасти, но не сделали этого 

Lenta.ru 29 минут назад
«Чей-то пофигизм лишил его шанса на жизнь»
Фото: ТАСС