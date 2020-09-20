Пашаев рассказал, что отверг предложение Собчак 

Своеобразные действия Эльмана Пашаева во время судебного процесса над Михаилом Ефремовым привели в итоге к тому, что юриста лишили адвокатского статуса.

Однако Пашаев не теряет уверенности в себе, активно выступает в различных ток-шоу и планирует продолжать практику, временно — по гражданским и административным делам.

В эфире шоу «Новые русские сенсации» он заявил о том, что ему уже давно угрожали. Но запугать его не так-то легко.

«Я один пошел не против ветра или течения, а один шел против цунами. И иду. И меня никто не остановит и не напугает», — приводит слова Эльмана «Московский Комсомолец».

Впрочем, больше с представителями шоу-бизнеса и медийными персонами Пашаев дела иметь не хочет.

Как он утверждает, он отказал даже Ксении Собчак которая якобы приглашала его защищать ее интересы после стычки в Среднеуральском монастыре.

«Я Собчак отказал, когда в Свердловской области якобы было совершено преступление и неправомерные действия по отношению к ней. Когда я посмотрел, как она падает, то сразу сказал: мне одного шоу хватило, второго не надо».

Ксения Собчак пока не прокомментировала слова Пашаева.