«Почему же его не прощать»: мама Захарова о Ефремове 

В череде судебных заседаний по рассмотрению дела о смертельном ДТП Михаила Ефремова как-то практически не звучало имя мамы погибшего Сергея — Марии Захаровой

Адвокат Александр Добровинский , как пишут СМИ, никогда не заострял внимание публики на том странном факте, что самый близкий человек для умершего — его родная мать — даже не фигурирует в списке потерпевших.

Журналисты «Собеседника» встретились с пожилой женщиной и узнали, что она по-матерински уже простила виновника трагедии.

Сына уже не вернуть, но у актера тоже есть дети, и им нужен отец.

«Естественно. Даже говорить нечего. Сначала вроде возмущаешься: как же так, да как это? А потом… Куда же деваться? Почему же его не прощать. Человек ведь уже умер», — сказала Мария.

Как ранее писал «Рамблер», в июне этого года Михаил Ефремов, будучи в пьяном виде, выехал на встречную полосу за рулем внедорожника и столкнулся с фургоном.

Водитель машины умер в больнице. В сентябре Пресненский суд приговорил его к восьми годам колонии, лишению водительских прав на три годы и выплате 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего.