Россиян предупредили о высоком риске взрывов газа

Эксперты МЧС ожидают рост числа пожаров и взрывов бытового газа в пяти регионах России в связи с похолоданием. Как сообщили в ведомстве, в связи с этим рекомендуется принять профилактические меры.

«Учёные обращают внимание, что в связи с сезонным понижением среднесуточных температур в третьей декаде сентября прогнозируется рост количества техногенных пожаров и взрывов бытового газа на 5-7% на территории Вологодской, Костромской, Тверской, Архангельской и Мурманской областей», — говорится в сообщении Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

Увеличение пожаров возможно из-за грубых нарушений правил пожарной безопасности во время использования отопительных систем и установок, печного отопления, перегрузок электросети, а также «обычной беспечности граждан», добавили там.

Ранее сообщалось о двух пострадавших в результате взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в Тюмени.

Прокуроры проводят проверку по факту инцидента.