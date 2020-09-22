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В МЧС предупредили о повышенном риске взрывов газа в пяти регионах 

RT на русском и ещё 3 42 минуты назад
Россиян предупредили о высоком риске взрывов газа
Фото: РИА Новости
Эксперты МЧС ожидают рост числа пожаров и взрывов бытового газа в пяти регионах России в связи с похолоданием. Как сообщили в ведомстве, в связи с этим рекомендуется принять профилактические меры.

«Учёные обращают внимание, что в связи с сезонным понижением среднесуточных температур в третьей декаде сентября прогнозируется рост количества техногенных пожаров и взрывов бытового газа на 5-7% на территории Вологодской, Костромской, Тверской, Архангельской и Мурманской областей», — говорится в сообщении Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

Увеличение пожаров возможно из-за грубых нарушений правил пожарной безопасности во время использования отопительных систем и установок, печного отопления, перегрузок электросети, а также «обычной беспечности граждан», добавили там.
Ранее сообщалось о двух пострадавших в результате взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в Тюмени.
Прокуроры проводят проверку по факту инцидента.
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Общество , МЧС
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