Он уточнил, что приглашение поступило после инцидента с блогером в монастыре Свердловской области, где в отношении нее были совершены неправомерные действия.

Свой отказ Пашаев объяснил словами о том, что "такого шоу ему не надо".

Ранее журналистка Ксения Собчак заявила, что в Среднеуральском монастыре произошло нападение на нее и ее коллег. В монастыре съемочная группа снимала сюжет о запрещенном в служении экс-схиигумене Сергии, который отрицает пандемию коронавируса.