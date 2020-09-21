Юрист Эльман Пашаев, который представлял интересы актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, рассказал, что его пыталась нанять телеведущая Ксения Собчак. Соответствующее заявление он сделал в эфире программы на НТВ "Новые русские сенсации".
Он уточнил, что приглашение поступило после инцидента с блогером в монастыре Свердловской области, где в отношении нее были совершены неправомерные действия.
Свой отказ Пашаев объяснил словами о том, что "такого шоу ему не надо".
Ранее журналистка Ксения Собчак заявила, что в Среднеуральском монастыре произошло нападение на нее и ее коллег. В монастыре съемочная группа снимала сюжет о запрещенном в служении экс-схиигумене Сергии, который отрицает пандемию коронавируса.