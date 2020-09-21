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Пашаев отказался быть адвокатом Собчак 

Газета.Ru и ещё 10 1 час назад
Юрист Эльман Пашаев, который представлял интересы актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, рассказал, что его пыталась нанять телеведущая Ксения Собчак. Соответствующее заявление он сделал в эфире программы на НТВ "Новые русские сенсации".
Он уточнил, что приглашение поступило после инцидента с блогером в монастыре Свердловской области, где в отношении нее были совершены неправомерные действия.
Свой отказ Пашаев объяснил словами о том, что "такого шоу ему не надо".
Ранее журналистка Ксения Собчак заявила, что в Среднеуральском монастыре произошло нападение на нее и ее коллег. В монастыре съемочная группа снимала сюжет о запрещенном в служении экс-схиигумене Сергии, который отрицает пандемию коронавируса.
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Общество , Видео , Шоу-бизнес , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Ксения Собчак , НТВ
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