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«Нулей много». Пашаев признал, что получил гонорар 

Ирина Лебедева 14 минут назад
«Нулей много»: Пашаев проболтался о гонораре Ефремова
Фото: ТАСС
По итогам очень странно выстроенной стратегии защиты Михаил Ефремов получил 8 лет лишения свободы.
Как пишут СМИ, эксперты считают приговор адекватным содеянному, но также высказывают предположение, что при ином поведении подсудимого и его защиты он мог бы быть несколько мягче.
Бывший адвокат актера Эльман Пашаев недавно во всеуслышание заявлял, что не взял с Ефремова ни копейки.
Однако в эфире программы "Новые русские сенсации" на телеканале НТВ он от своих слов отказался, правда, цифру не назвал, сославшись на этический момент. Об этом сообщает ТАСС.

«Это — адвокатская тайна, нельзя. Нулей много», — сказал Пашаев.

Также он уверяет, что стал защищать Ефремова по просьбе своих хороших знакомых. И что в столь солидном сроке повинна известность актера.

«У меня за 10 лет ни один человек не сел за ДТП, в том числе и пьяные. Был бы Ефремов простым гражданином, ему бы дали условный срок».

Эта информация разнится со сведениями, полученными ТАСС из собственных источников.
Сообщается, что Пашаев сам предложил свои услуги, сославшись на общих знакомых.
При этом гонорар за свою работу (а просил он 11 млн рублей) актер ему выплатил еще на стадии предварительного расследования.
Как ранее писал "Рамблер", адвокатская палата Северной Осетии приняла решение лишить Эльмана Пашаева адвокатского статуса.
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Общество , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , ИТАР-ТАСС , НТВ
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