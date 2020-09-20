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Сын Лукашенко выступил перед россиянами 

Ura.Ru 36 минут назад
Сын Лукашенко выступил перед россиянами
Фото: РИА Новости
Сын и помощник президента Белоруссии по национальной безопасности Виктор Лукашенко принял участие в международном мотопробеге в честь 75-летия Великой Победы. Политик встретил участников пробега, среди которых есть россияне, в детской деревне «Истоки» под Минском, где поздравил ветеранов с памятной датой и подарил детям спортинвентарь.

«Все то, что и в годы Великой Отечественной войны было завоевано, и дальше на мирных полях, мы должны сохранить для наших детей и дать нашим детям, чтобы и они, увидев это, дальше несли в свое светлое будущее», — цитирует Лукашенко агентство «Подмосковье сегодня».

В завершение белорусский политик поблагодарил всех ветеранов.
В международном мотопробеге принимают участие более 120 байкеров из России и Белоруссии. В России они успели посетить 11 городов, в числе которых Москва, Екатеринбург и Мурманск.
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Общество , Виктор Лукашенко , Минск
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