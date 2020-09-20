Сын Лукашенко выступил перед россиянами 

«Все то, что и в годы Великой Отечественной войны было завоевано, и дальше на мирных полях, мы должны сохранить для наших детей и дать нашим детям, чтобы и они, увидев это, дальше несли в свое светлое будущее», — цитирует Лукашенко агентство «Подмосковье сегодня».