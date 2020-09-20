«Ефремову дали золотую середину»

Резонансное дело со смертельным ДТП Михаила Ефремова еще не завершено до конца. Новый адвокат актера подал апелляционную жалобу.

Поклонники Ефремова надеются на пересмотр дела и вынесение условного срока

Однако эксперт, Почетный адвокат России , Действительный член Академии юридических наук, вице-президент Движения автомобилистов России, лауреат премии «За права человека» Леонид Ольшанский не разделяет их оптимизма.

«По моему убеждению, оснований для кардинального изменения приговора нет. Статья гласит: от пяти до двенадцати. Можно было дать и одиннадцать, как попросил прокурор. И это было бы формально правильно. Восемь лет колонии — это золотая середина — ее и дали», — приводит его слова svpressa.ru.

Причем это еще не худший вариант, учитывая, что актер толком и не признал свою вину.

Суд учел, что преступление совершено впервые, а также многочисленные ходатайства, болезни, ордена, почетные звания.

Леонид считает, что, если бы изначально Михаил признал вину полностью, не вел себя на суде вызывающе, быстро и добровольно сделал выплаты потерпевшим, то у него был бы шанс отбывать наказание в колонии — поселении.

Но для этого нужна была бы и другая линия защиты — с признанием вины и упором на то, что преступное деяние было совершено по неосторожности, без злого умысла.

Как ранее писал «Рамблер», ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы.

Ефремов на своем внедорожнике выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада", за рулем которого был курьер интернет-магазина Сергей Захаров

От полученных травм пострадавший скончался в больнице через несколько часов.

Экспертиза установила, что Ефремов был пьян, в крови у него нашли также следы наркотиков.