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Адвокат Ольшанский о Ефремове: «Условным сроком не пахнет даже близко» 

Ирина Лебедева 1 час назад
«Ефремову дали золотую середину»
Фото: РИА Новости
Резонансное дело со смертельным ДТП Михаила Ефремова еще не завершено до конца. Новый адвокат актера подал апелляционную жалобу.
Поклонники Ефремова надеются на пересмотр дела и вынесение условного срока
Однако эксперт, Почетный адвокат России, Действительный член Академии юридических наук, вице-президент Движения автомобилистов России, лауреат премии «За права человека» Леонид Ольшанский не разделяет их оптимизма.

«По моему убеждению, оснований для кардинального изменения приговора нет. Статья гласит: от пяти до двенадцати. Можно было дать и одиннадцать, как попросил прокурор. И это было бы формально правильно. Восемь лет колонии — это золотая середина — ее и дали», — приводит его слова svpressa.ru.

Причем это еще не худший вариант, учитывая, что актер толком и не признал свою вину.
Суд учел, что преступление совершено впервые, а также многочисленные ходатайства, болезни, ордена, почетные звания.
Леонид считает, что, если бы изначально Михаил признал вину полностью, не вел себя на суде вызывающе, быстро и добровольно сделал выплаты потерпевшим, то у него был бы шанс отбывать наказание в колонии — поселении.
Но для этого нужна была бы и другая линия защиты — с признанием вины и упором на то, что преступное деяние было совершено по неосторожности, без злого умысла.
Как ранее писал «Рамблер», ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы.
Ефремов на своем внедорожнике выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада", за рулем которого был курьер интернет-магазина Сергей Захаров.
От полученных травм пострадавший скончался в больнице через несколько часов.
Экспертиза установила, что Ефремов был пьян, в крови у него нашли также следы наркотиков.
Комментарии 4
Общество , Михаил Ефремов , Леонид Ольшанский , Сергей Захаров , интернет-издание "Свободная пресса"
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