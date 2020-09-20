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Решена судьба передачи «Русское лото» после смерти Борисова 

Майк Габриелян 8 минут назад
Решена судьба «Русского лото» после смерти Борисова
Фото: РИА Новости
Стало известно, что произойдет с передачей-лотереей «Русское лото» после скоропостижной кончины ведущего.
После смерти Михаила Борисова розыгрыши «Русского лото» будут вести его коллеги — Хусаинова, Воронина и Панина. Периодичность и правила шоу не изменятся. Об этом сообщает телеграм-канал "Темы. Главное" со ссылкой на заявление компании «Столото».
Умер Михаил Борисов
Ранее «Рамблер» сообщал, что накануне на 72 году жизни скончался ведущий «Русского лото» Михаил Борисов. Он попал в больницу, ему стало плохо во время съемок.
Некролог разместил театральный институт им. Щукина, где Борисов заведовал кафедрой режиссуры, ставил дипломные спектакли, которые неизменно пользовались зрительским успехом.
Общество , Михаил Борисов
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