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В ВОЗ оценили вероятность повторных ограничений из-за COVID-19 в России 

РИА Новости 48 минут назад
Россиянам раскрыли вероятность повторной самоизоляции
Фото: РИА Новости
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в беседе с "Российской газетой" рассказала, что предпосылок для введения в стране ограничений из-за коронавируса нет.

"Я не могу комментировать слухи, необходимо обладать фактами. Если в целом говорить о повторном введении ограничений, то такие меры — это средство для замедления передачи вируса и выигрыша во времени, если это необходимо, для увеличения возможностей страны по проверке подозрительных случаев, изоляции и лечению подтвержденных случаев, а также отслеживанию и карантину контактов", — прояснила она.

Представитель ВОЗ уточнила, что "универсального решения" не существует. Кроме того, по рекомендациям организации стратегия страны для сдерживания распространения коронавирусной инфекции должна быть научно обоснованной, а также приемлемой для людей с точки зрения культурных и социальных особенностей.
По словам Вуйнович, увеличение и снижение количества заболеваний является результатом предпринимаемых в государстве действий. При этом сдерживание пандемии — это ответственность и граждан, а не только правительства.
Меры российских властей, а также изменение поведения населения, по ее оценке, дали положительный эффект, но в то же время необходим дальнейший прогресс из-за того, что новые случаи COVID-19 продолжают выявлять.
Она подчеркнула поддержания мер, чтобы прервать цепочку передачи коронавируса и снизить число новых случаев.

"Сейчас не время для самоуспокоения. Пример многих стран показывает, что если проявить настойчивость и последовательность, то текущую пандемию можно обратить вспять", — пояснила представитель ВОЗ.

Всего в мире, по данным ВОЗ, выявлено более 30,3 миллиона случаев COVID-19, погибли более 948 тысяч человек. Больше всего заболевших в США, Индии и Бразилии.
В России зарегистрировано 1 097 251 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели более 906 тысяч человек, погибли 19 339.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии
Общество , Мелита Вуйнович , ВОЗ , "Российская газета"
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