Анонсированы изменения в ЕГЭ и ОГЭ 

В ЕГЭ по обществознанию добавят вопросы по принятым поправкам к Конституции, в экзамен по истории введут новые модели сочинений, а испытание по химии дополнится реальным химическим экспериментом, сообщила директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова

«В ЕГЭ по обществознанию в 2021 году будут представлены принятые поправки к Конституции России, а в ОГЭ — задания с развернутым ответом на анализ визуальной информации», — сказала Решетникова в интервью «Парламентской газете».

Между тем в ЕГЭ по истории планируется использовать две новые модели сочинения: на основе исторических процессов и исторических личностей.

Решетникова рассказала также, что в ОГЭ по химии уже включен реальный химический эксперимент прямо на экзамене. Однако на испытании по химии для одиннадцатиклассников химического эксперимента не будет «в силу сложности его проведения для большого количества участников».

Зато разнообразится ЕГЭ по информатике: появятся новые задачи на компьютере.

Решетникова отметила, что вопрос о назначении экзамена по иностранному языку обязательным решен — этого точно не будет. Однако широко обсуждается введение в число обязательных экзамена по истории: «Такие мнения в обществе есть. Но обязательность вовсе не мотиватор для изучения истории».

Ранее Федеральный институт педагогических измерений публиковал проекты документов, регламентирующих структуру и содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) по 15 предметам единого госэкзамена в 2021 году.