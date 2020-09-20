Есть ли у мошенников черные списки жертв?

"Наши имена и номера телефонов то и дело утекают из государственных или коммерческих организаций, и сами мы неосмотрительно оставляем свои данные то для оформления скидок в магазинах, то в социальных сетях. Неудивительно, что фактически каждый человек в какой-то момент вступает в телефонное общение со злоумышленником, который под разными предлогами пытается склонить нас к нужным ему действиям или к предоставлению информации, например, о банковской карте", — констатирует эксперт.