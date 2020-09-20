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Эксперт рассказал, есть ли у мошенников черные списки жертв 

РИА Новости и ещё 1 13 минут назад
Есть ли у мошенников черные списки жертв?
Фото: © Depositphotos / stetsik
"Черных списков" людей, которым лучше не звонить, у мошенников не существует, в отличие от баз с номерами телефонов, которые они регулярно прозванивают. Однако для того, чтобы как минимум одни и те же личности звонили вам реже, следует придерживаться определенных правил, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

"Наши имена и номера телефонов то и дело утекают из государственных или коммерческих организаций, и сами мы неосмотрительно оставляем свои данные то для оформления скидок в магазинах, то в социальных сетях. Неудивительно, что фактически каждый человек в какой-то момент вступает в телефонное общение со злоумышленником, который под разными предлогами пытается склонить нас к нужным ему действиям или к предоставлению информации, например, о банковской карте", — констатирует эксперт.

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Общество , Криминал , Анатолий Миронов
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