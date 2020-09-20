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Шведский врач назвала семь самых полезных из дешёвых продуктов 

News.ru 52 минуты назад
Названы семь самых полезных из дешёвых продуктов
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Шведский диетолог Кристина Андерссон напомнила, что правильное питание может обходиться дешевле, чем обеды в ресторанах фастфуда. Она назвала самые полезные из доступных продукты.
В частности, врач посоветовала не пренебрегать луком, если это позволяет желудок. При наличии каких-либо гастроэнтерологических проблем лук можно есть в обработанном виде. Помимо того что этот продукт обладает бактерицидным эффектом, он богат витаминами и микроэлементами, в частности кальцием, железом и селеном, пишут «Известия».
Недорогие капуста и картофель также вошли в список полезнейших продуктов. Например, любая капуста (красная, белокочанная, брокколи и брюссельская) обладает антиканцерогенным действием и питательна, но при проблемах с желудком или кишечником её тоже необходимо термически обрабатывать. Говоря о картофеле, специалист отметила, что диетологи создали этому вкусному дешёвому корнеплоду дурную славу, хотя он не так вредит фигуре, как принято думать. Но есть картошку лучше холодной, чтобы поддерживать нормальный уровень сахара в крови, отметила доктор Андерссон.
Картофель на самом деле возглавляет рейтинг продуктов, которые лучше всего насыщают в пересчёте на одну калорию. И одна из причин в том, что он как раз не особенно калорийный, — сказала она.
Также в список вошли корнеплоды, цельнозерновые крупы (в частности овсяная), бобовые и яйца. В моркови, пастернаке и свёкле содержатся антиоксиданты и витамины, а овсянка богата бета-глюканами, нормализующими уровень сахара и холестерина в крови. Бобовые (чечевица, фасоль и так далее) содержат полезные белок и минералы, а также углеводы и пищевые волокна, а яйца — источник всех необходимых аминокислот.
Как писал NEWS.ru ранее, диетолог клиники Alimmenta в Барселоне Адриана Орос назвала простой и быстрый способ избавления от лишнего веса. Человеку, желающему скорректировать фигуру, говорит она, следует придерживаться «метода тарелки». Он заключается в правильном делении порции пищи.
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Общество , Кристина Андерссон , газета "Известия"
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