Стоит того: как сэкономить на врачах и лекарствах

"Кто перестает травить себя вредными продуктами, вроде алкоголя и табака, начинает раньше ложиться спать, раньше просыпаться, больше активности привносить в свою жизнь, меньше пассивности оставлять в ней и начинает видеть плюсы всего этого, такой человек становится более здоровым, более бодрым, более продуктивным на работе, соответственно он начинает больше зарабатывать. Это все очень выгодно", — рассказал радио Sputnik блогер.
"Если помыслить вперед, если мыслить стратегически, то станет ясно — да, человек тратит больше внимания, больше энергии и, возможно, больше времени на приготовление здоровой домашней пищи, на выполнение физических упражнений. Если мыслить стратегически, то те, кто ведет здоровый образ жизни, живут дольше, гораздо меньше болеют. Кроме этого, спорт и ЗОЖ способствуют психологическому здоровью. Это стоит того", — заключил Петр Добров в интервью радио Sputnik.