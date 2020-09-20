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Назван способ сэкономить на врачах и таблетках 

РИА Новости и ещё 1 47 минут назад
Стоит того: как сэкономить на врачах и лекарствах
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
Следить за здоровьем — вовсе не значит тратить на это кучу денег. Способ экономить на врачах и таблетках раскрыл в интервью радио Sputnik эксперт в сфере здорового образа жизни, блогер Петр Добров.
Правильное питание, нормальное количество часов сна и отказ от алкоголя с табаком могут быть не только полезным, но и выгодным решением. Петр Добров утверждает, что такие простые правила продлевают жизнь и улучшают эффективность на работе.

"Кто перестает травить себя вредными продуктами, вроде алкоголя и табака, начинает раньше ложиться спать, раньше просыпаться, больше активности привносить в свою жизнь, меньше пассивности оставлять в ней и начинает видеть плюсы всего этого, такой человек становится более здоровым, более бодрым, более продуктивным на работе, соответственно он начинает больше зарабатывать. Это все очень выгодно", — рассказал радио Sputnik блогер.

Те, кто готов следовать принципам здорового образа жизни, должен понимать, что нельзя ждать сиюминутного результата, считает Петр Добров. ЗОЖ — это долгосрочное вложение в себя.

"Если помыслить вперед, если мыслить стратегически, то станет ясно — да, человек тратит больше внимания, больше энергии и, возможно, больше времени на приготовление здоровой домашней пищи, на выполнение физических упражнений. Если мыслить стратегически, то те, кто ведет здоровый образ жизни, живут дольше, гораздо меньше болеют. Кроме этого, спорт и ЗОЖ способствуют психологическому здоровью. Это стоит того", — заключил Петр Добров в интервью радио Sputnik.

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Общество , ИА Sputnik
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