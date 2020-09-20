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Ветеринар рассказал, как комфорт и удобства губят домашних собак 

Мир24 13 минут назад
Названа опасность комфортной жизни для наших питомцев
Фото: www.pressfoto.ru/ / PRESSFOTO
Избалованным домашним любимцам, которые проводят жизнь на диванах и подстилках в домах, питаются человеческой едой, угрожает аллергия. По словам ветеринара, около 1,6 миллиона собак страдают от аллергических заболеваний, вызывающих воспаление, раздражение кожи, а также нарушения слуха и зрения. Особенно от такого типа аллергии страдают лабрадоры и йоркширские терьеры.
Британский ветеринар пояснил, что аллергия стоит за многими современными проблемами домашних собак, особенно с ушами, глазами и раздражением кожи. Симптомы могут быть и очевидными, как почесывание, и неясными, как настойчивое полизывание лапы.
Лабрадоры, которые были самой популярной породой собак в 2019 году, особенно восприимчивы к аллергии, как и йоркширские терьеры, предупредил эксперт. Собаки, которые растут в чистых домах, не могут наработать достаточно устойчивый иммунитет. Это приводит к чувствительным иммунным реакциям в более позднем возрасте.

«Чем больше собаки живут с людьми, тем больше подвергаются воздействию аллергенов. Многие домашние собаки — породы не для стерильной домашней жизни. Их разводят на улице и в питомниках, но теперь они живут в домах. Хотя это может быть полезно для собаки, это среда, которая с большей вероятностью вызовет аллергию», — пояснил The Times эпидемиолог Дэн О'Нил из Королевского ветеринарного колледжа в Лондоне.

По словам доктора О'Нила, в настоящее время мало доказательств того, что заболеваемость аллергией среди собак растет, но факторы риска для этого существенные. По его словам, аллергия может передаваться от одного поколения собак к другому, а также может быть вызвана факторами окружающей среды — такими как воздействие подушек и одеял, которые содержат «мертвые тела пылевых клещей».
Недавнее исследование The Wall Street Journal, в котором сообщалось, что 10-15% собак, которых лечили американские ветеринары, страдали аллергией, показало, что случаи кожной аллергии, вызванной пылью, перьями и конкретными случаями, учащаются. Хотя они добавили, что этот рост случаев с аллергией может быть результатом большей осведомленности хозяев о таких состояниях, а не фактического роста их заболеваемости в целом.
Ранее ветеринары объяснили, как защитить собак от теплового удара и какие породы ему особенно подвержены.
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Комментарии
Общество , Газета The Times , Wall Street Journal
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