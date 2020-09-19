Скончался Михаил Борисов

В возрасте 71 года в Москве скончался известный телеведущий, работавший в программе «Русское лото» Михаил Борисов

Общественная служба новостей сообщала о том, что во время съёмок программы Борисову стало плохо, его госпитализировали с воспалением лёгких в одну из клиник Москвы. Позже во время транспортировки в другую клинику он скончался.

В феврале ему исполнился 71 год.

Борисов был художественным руководителем и ведущим программы «Русское лото» с 1994-го года.

Он также снимался в различных фильмах и был актёром театра. На его счету работы в сериалах «Алиби на двоих», «Обручальное кольцо» и «Операция „Кукловод“, в фильме „Артефакт“.