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Скончался ведущий программы «Русское лото» Михаил Борисов 

Общественная служба новостей и ещё 9 23 минуты назад
Скончался Михаил Борисов
Фото: ТАСС
В возрасте 71 года в Москве скончался известный телеведущий, работавший в программе «Русское лото» Михаил Борисов.
Общественная служба новостей сообщала о том, что во время съёмок программы Борисову стало плохо, его госпитализировали с воспалением лёгких в одну из клиник Москвы. Позже во время транспортировки в другую клинику он скончался.
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В феврале ему исполнился 71 год.
Борисов был художественным руководителем и ведущим программы «Русское лото» с 1994-го года.
Он также снимался в различных фильмах и был актёром театра. На его счету работы в сериалах «Алиби на двоих», «Обручальное кольцо» и «Операция „Кукловод“, в фильме „Артефакт“.
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Общество , Михаил Борисов , Москва
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