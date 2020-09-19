Авиасообщение с Данией возобновится в 2021 году

Туристы не смогут посетить Данию до 27 марта следующего года. Российское посольство опубликовало информацию по этому поводу в социальной сети Facebook.

«По информации представительства ПАО «Аэрофлот» в Дании, рейсы авиакомпании по маршруту Копенгаген — Москва — Копенгаген в период до 27 марта 2021 года отменены», — говорится в сообщении посольства.

Напомним, Россия возобновит с 21 сентября авиаперелеты с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. Также с 27 сентября восстановят международное авиасообщение с Южной Кореей. В оперштабе сообщили, что рейсы в эти страны будут осуществляться на взаимной основе с периодичностью один раз в неделю.