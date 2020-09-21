Онищенко раскритиковал препарат от коронавируса

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Онищенко раскритиковал «Арепливир» за стоимость 

РИА «ФедералПресс» и ещё 2 35 минут назад
Врач — эпидемиолог Геннадий Онищенко отметил высокую цену препарата от коронавируса «Арепливир». По его словам, сначала необходимо показать его эффективность, а потом озвучивать такую стоимость.

«Вы сначала убедите медицинское сообщество в том, что он действительно дает желаемый результат, а потом уже говорите о цене. Конечно, скромнее надо быть нашим производителям», — отметил Онищенко.

Дороговизну российских лекарств от COVID-19 объяснили
Отметим, что один из производителей лекарства объяснил выбранную стоимость для препарата. Он считает, что лекарство спасает жизни людей, и во всем мире нет такого, поэтому, по его словам, это еще маленькая цена, сообщает «Комсомольская правда».
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что на полках аптек России появился препарат от коронавируса «Арепливир». Однако цена никак не позволяет назвать его доступным.
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Общество , Видео , Геннадий Онищенко , ФедералПресс , Комсомольская правда
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