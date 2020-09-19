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В РПЦ Депардье посоветовали оставаться в православии 

Ирина Лебедева 36 минут назад
В РПЦ Депардье посоветовали оставаться в православии
Фото: РИА Новости
Не так давно известный французский актер Жерар Депардье принял православие в русском храме Парижа.
К этой христианской религии Депардье шел долгим путем. Ранее он успел побыть буддистом и принять ислам.
По окончании церемонии актер пошутил, что «неохваченным» остался только иудаизм.
Митрополит Иларион, глава синодального Отдела внешних церковных связей поздравил актера и пожелал, чтобы тот в своих духовных исканиях остановился на православии.

«Если этому выбору предшествовал долгий путь религиозных исканий, то я очень рад, что этот путь завершается именно в Православной церкви», — приводит слова церковнослужителя «Интерфакс».

Иларион подчеркнул, что православие — религиозная традиция, которая позволяет людям реализовать духовный и нравственный потенциал, и «сокровищница, из которой можно черпать в течение всей жизни».
Как ранее писал «Рамблер», французский актер Жерар Депардье рассказал о встречах с президентом России Владимиром Путиным.
По словам Депардье, он отказался встречаться с французским президентом Эммануэлем Макроном, но не раз видел главу российского государства.
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Комментарии
Общество , Жерар Депардье , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , РПЦ , Интерфакс
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