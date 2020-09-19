В регионе РФ ввели ограничения из-за наплыва мигрантов 

Решение продиктовано массовым приездом в приграничные районы мигрантов из Киргизии. Они собрались на границе с Оренбургской областью, чтобы уехать домой, но не могут пересечь российско-казахстанскую границу из-за ковидных ограничений.

В указе говорится, что ограничения касаются людей, не проживающих на территории семи районов, либо не имеющих пропусков, выданных местными властями. Транзитный проезд по территории разрешен, но граждане обязаны следовать без остановки.

Запрет на перемещения введен в городах Кумертау и Салават, Илишевском, в Ишимбайском, Куюргазинском, Мелеузовском и Туймазинском районах Башкирии.