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В регионе РФ ввели ограничения из-за наплыва мигрантов 

Майк Габриелян 30 минут назад
В регионе РФ ввели ограничения из-за наплыва мигрантов
Фото: EPA/ТАСС
Глава Башкирии Радий Хабиров издал указ, ограничивающий перемещение граждан России и иностранцев в семи районах республики.
Решение продиктовано массовым приездом в приграничные районы мигрантов из Киргизии. Они собрались на границе с Оренбургской областью, чтобы уехать домой, но не могут пересечь российско-казахстанскую границу из-за ковидных ограничений.
В указе говорится, что ограничения касаются людей, не проживающих на территории семи районов, либо не имеющих пропусков, выданных местными властями. Транзитный проезд по территории разрешен, но граждане обязаны следовать без остановки.
Запрет на перемещения введен в городах Кумертау и Салават, Илишевском, в Ишимбайском, Куюргазинском, Мелеузовском и Туймазинском районах Башкирии.
Ранее «Рамблер» сообщал, что главврач Диагностического центра № 5 рассказал, почему растет число заболевших.
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Общество , Башкортостан
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