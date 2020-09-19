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В Башкирии ввели ограничения из-за наплыва мигрантов 

BFM.RU и ещё 3 1 час назад
В регионе РФ ограничения из-за наплыва мигрантов
Фото: EPA/ТАСС
Власти Башкирии ограничили перемещение граждан РФ и иностранцев в семи районах региона. Решение принято из-за наплыва в приграничных районах мигрантов из Киргизии, которые несколько дней собираются на границе с Оренбуржьем, чтобы уехать домой. Мигранты не могут пересечь российско-казахстанскую границу из-за ограничений по COVID-19.
Согласно указу главы Башкирии Радия Хабирова, ограничения касаются россиян, иностранцев и лиц без гражданства, не проживающих на территории этих муниципальных образований либо не имеющих пропусков, выданных местными администрациями. Допускается транзитный проезд по территории упомянутых в указе районов, однако граждане обязаны следовать без остановки.
Перемещение ограничено в городах Кумертау и Салават, Илишевском, а также Ишимбайском, Куюргазинском, Мелеузовском и Туймазинском районах Башкирии.
По данным властей региона, на утро 19 сентября в приграничных районах Башкирии находятся более1700 граждан Киргизии.
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Общество , Башкортостан , Кыргызстан
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