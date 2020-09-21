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Штаб: За сутки в РФ подтверждено 6 тыс. 196 случаев коронавирусной инфекции 

Агентство «Москва» и ещё 4 1 час назад
Названо число новых случаев COVID-19 в РФ
Фото: ТАСС
В России за последние сутки зарегистрировано 6 тыс. 196 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 6 тыс. 196 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 589 (25,6%) без клинических проявлений. В Москве — 915, в Московской области — 193», — говорится в сообщении.

Таким образом, в РФ нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 109 тыс. 595 случаев (плюс 0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
По информации штаба, за последние сутки выписаны по выздоровлении 2 тыс. 616 человек, из них в Москве — 988. За весь период выписаны по России 911 тыс. 973 человека.
Сообщается также, что за сутки в РФ умер 71 пациент с коронавирусом. За весь период пандемии скончались по России 19 тыс. 489 человек.
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