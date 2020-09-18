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Ефремов заступился за лишенного статуса адвоката Пашаева 

Lenta.ru 56 минут назад
Ефремов заступился за Пашаева
Фото: РИА Новости
Бывший адвокат Эльман Пашаев, который был защитником актера Михаила Ефремова, зачитал перед журналистами письмо от артиста, в котором тот заступился за юриста. Об этом пишет ТАСС.
В письме Ефремов просит Адвокатскую палату Северной Осетии прекратить дисциплинарное дело в отношении бывшего защитника.

«Пашаев выполняет свою работу защитника высокопрофессионально, все его взаимодействия с журналистами, СМИ происходят исключительно по моей просьбе и в моих интересах, адвокатскую тайну не разглашает», — прочитал Пашаев обращение.

По словам бывшего адвоката, он получил обращение Ефремова 18 сентября. Пашаев указал, что письмо было написано актером собственноручно.
Ранее 18 сентября Адвокатская палата (АП) республики Северная Осетия — Алания лишила статуса адвоката Эльмана Пашаева. Решение о прекращении адвокатского статуса принял совет АП, усмотревший дисциплинарный проступок в действиях защитника. Пашаев лишен статуса сроком на один год. Он уже в пятый раз подвергается такому наказанию.
Пашаева обвиняли в незаконной приватизации чужой квартиры в Москве. В 1997 году он, обманув душевнобольную москвичку Елену Кирсанову, прописался в ее квартире. Позже адвокат приватизировал жилье и выселил хозяйку. На протяжении 20 лет семья женщины борется с Пашаевым, чтобы отстоять квартиру.
Он ранее получил условный срок по статье 330 УК РФ («Самоуправство»). В настоящее время Пашаев проходит свидетелем по делу об обмане клиента.
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Общество , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , ИТАР-ТАСС , Республика Северная Осетия — Алания
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