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Сотрудники «Артека» рассказали о вспышке коронавируса 

News.ru 32 минуты назад
Сотрудники «Артека» рассказали о вспышке коронавируса
Фото: artek.org
В международном детском центре «Артек» только среди педагогического состава коронавирусная инфекция подтвердилась у более чем 20 человек. Об этом сообщил вожатый Максим.
По его словам, руководство лагеря пытается скрыть вспышку COVID-19.
Очень много «контактных». Администрация скрывает, боясь скандала и отставок. «Контактные» сотрудники работают с детьми. И ещё другая ситуация: людей массово отправляют в обсерваторы без документов. Отправили учителей математики, — признался Максим, чьи слова приводит Telegram-канал «Подъём».
При этом молодой человек отметил, что все заболевшие подхватили коронавирус именно в «Артеке», так как до приезда туда были «чистыми». Как пояснил Максим, перед началом смены педагогам и персоналу делают тесты. Смена длится 14 дней «и за это время мы заболеваем», пожаловался вожатый.
По данным Университета Джонса Хопкинса, число случаев коронавируса в мире достигло 29,8 млн Более 940 тыс. человек стали жертвами опасного заболевания. За последние сутки в России выявили 5905 новых случаев COVID-19, 134 человека умерли, 5339 выписались из больниц. У 1446 человек (24,5%) нет клинических проявлений.
Как писал NEWS.ru, ранее компания производитель назвала стоимость препарата от коронавируса «Коронавир» в российских аптеках.
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