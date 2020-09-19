Россиян порадовали прогнозом по COVID-19

Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов не ожидает второй волны коронавируса в стране. Вероятно, осенью произойдет только небольшой подъем заболеваемости, заявил ТАСС специалист.

"Мы ожидаем, что все-таки это будет не вторая волна, а некоторый небольшой подъем заболеваемости. О второй волне нужно говорить тогда, когда полностью первая волна [завершится], у нас пока еще только идет снижение заболеваемости после вот той первой волны — это в основном апрель этого года", — пояснил инфекционист.

По его словам, правильно говорить о "некотором сезонном подъеме заболеваемости". Говоря о вероятности масштабного роста, который наблюдался в марте — апреле, Чуланов сказал: "Скорее всего, нет, я думаю, что мы не будем [его] наблюдать".

Специалист прогнозирует рост числа заразившихся в России в сентябре — октябре из-за сезонного фактора, а также активизации людей.

"Рост заболеваемости связан с началом учебного года, рабочего года, поскольку начинают формироваться новые школьные коллективы, студенческие и рабочие коллективы, многие вернулись из отпусков. Это приводит к более тесным социальным контактам и, соответственно, к некоторому росту заболеваемости Это не является чем-то необычным", — сказал он.