Россиян порадовали прогнозом по COVID-19

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Главный инфекционист Минздрава не прогнозирует вторую волну коронавируса в России 

ТАСС и ещё 21 8 минут назад
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Фото: ТАСС
Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов не ожидает второй волны коронавируса в стране. Вероятно, осенью произойдет только небольшой подъем заболеваемости, заявил ТАСС специалист.

"Мы ожидаем, что все-таки это будет не вторая волна, а некоторый небольшой подъем заболеваемости. О второй волне нужно говорить тогда, когда полностью первая волна [завершится], у нас пока еще только идет снижение заболеваемости после вот той первой волны — это в основном апрель этого года", — пояснил инфекционист.

По его словам, правильно говорить о "некотором сезонном подъеме заболеваемости". Говоря о вероятности масштабного роста, который наблюдался в марте — апреле, Чуланов сказал: "Скорее всего, нет, я думаю, что мы не будем [его] наблюдать".
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Специалист прогнозирует рост числа заразившихся в России в сентябре — октябре из-за сезонного фактора, а также активизации людей.

"Рост заболеваемости связан с началом учебного года, рабочего года, поскольку начинают формироваться новые школьные коллективы, студенческие и рабочие коллективы, многие вернулись из отпусков. Это приводит к более тесным социальным контактам и, соответственно, к некоторому росту заболеваемости Это не является чем-то  необычным", — сказал он.

В четверг глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, отвечая на вопрос о вероятности второй волны, заявил, что развитие эпидемического процесса будет зависеть от соблюдения каждым отдельным человеком профилактических мер.
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Комментарии 1
Общество , Владимир Чуланов , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС
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