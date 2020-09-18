В ФПА оценили шансы Пашаева восстановить адвокатский статус 

Совет Адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания в пятницу принял решение о лишении Пашаева статуса адвоката. При этом по итогам разбирательства не был установлен срок, на какой период Пашаев перестает быть адвокатом.

В ФПА РФ РИА Новости также подтвердили, что совет осетинской палаты не обозначил срок, на который Пашаева лишили статуса.

Один из практикующих адвокатов рассказал агентству, что закон об адвокатской деятельности не регламентирует срок, спустя который юрист может обратиться в палату за возобновлением статуса.