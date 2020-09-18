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Экс-адвокат Ефремова пообещал «слить компромат» на конкурентов 

Слово и Дело 2 часа назад
Пашаев пообещал «слить компромат» на конкурентов
Фото: РИА Новости
Пашаев отметил, что лишение адвокатского статуса "развязывает ему язык" на целый год. Также Пашаев продемонстрировал письмо от своего бывшего подзащитного Михаила Ефремова и заявил, что актер его всецело поддерживает.
"Если хотите, чтобы я расстраивался, то не будет этого", — комментирует экс-защитник.
Ранее сообщалось, что Эльман Пашаев был лишен адвокатского статуса по решению совета Адвокатской палаты Северной Осетии сроком на один год. Причиной послужило нарушение адвокатом Кодекса профессиональной этики.
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Общество , Происшествия , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов
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