Пашаев пообещал «слить компромат» на конкурентов

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Пашаев отметил, что лишение адвокатского статуса "развязывает ему язык" на целый год. Также Пашаев продемонстрировал письмо от своего бывшего подзащитного Михаила Ефремова и заявил, что актер его всецело поддерживает.

"Если хотите, чтобы я расстраивался, то не будет этого", — комментирует экс-защитник.

Ранее сообщалось, что Эльман Пашаев был лишен адвокатского статуса по решению совета Адвокатской палаты Северной Осетии сроком на один год. Причиной послужило нарушение адвокатом Кодекса профессиональной этики.