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Пашаев сравнил себя с Иисусом 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Пашаев сравнил себя с Иисусом
Фото: ТАСС
Лишенный статуса адвоката Эльман Пашаев перед заседанием совета Адвокатской палаты Северной Осетии заявил, что готов к любому решению.

«Что делать? Это судьба. Вы же помните: Иисуса тоже распяли», — передает «Пятый канал» слова Пашаева.

В пятницу состоялось рассмотрение дисциплинарного дела Пашаева, по итогам которого он был лишен статуса адвоката. Также стало известно, что Пашаев уже трижды лишался статуса адвоката.
Минюст России намерен внести представление о прекращении статуса адвоката Пашаева.
Перед этим квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии — Алании признала, что Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката. Пашаев признал, что нарушил Кодекс этики в общении со СМИ.
В июле сообщалось, что адвокаты Пашаев и Добровинский привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатской этики.
Добровинский отмечал, что не в курсе дисциплинарного наказания, а Пашаев говорил, что его деятельность может регулировать только Адвокатская палата Республики Северная Осетия — Алания.
Пашаев 10 сентября сообщил, что его работа с актером Михаилом Ефремовым закончилась после приговора. Продолжится ли она дальше, решать самому актеру.
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Общество , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Иисус Христос , Минюст РФ , Республика Северная Осетия — Алания
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