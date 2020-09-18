Ленина хотят взять в аренду 

Американский художник Дэвид Датун собрал более 50 миллионов долларов, чтобы выкупить тело Владимира Ленина и отвезти его в Вашингтон. Об этом сообщает РИА Новости.

Датун рассказал агентству, что планирует построить копию Мавзолея в Вашингтоне. По его словам, множество людей предложили ему стать соинвесторами проекта, среди них был как американские, так и российские граждане.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов , комментируя эту инициативу, заявил, что «вождей продают только предатели». Датун в ответ ему напомнил, что Ленин — вождь мирового пролетариата, а не только российского.

«Даже если вы не хотите отдавать тело навсегда, возможно, вы рассмотрите идею о передаче Ленина хотя бы на определенное время», — заявил художник.

Как сообщал «Рамблер», тело Ленина не раз призывали захоронить. Глава Чечни Рамзан Кадыров отмечал, что над сохранением тела советского лидера сейчас работает «целый научно-исследовательский институт». По мнению Кадырова, «неправильно, что в самом сердце России, на Красной площади, стоит гроб с мертвым человеком».

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что захоронение Ленина рано или поздно произойдет, но «не сегодня и не завтра». По ее мнению, этот вопрос может быть вынесен на референдум.

Депутаты Госдумы от «Единой России» ЛДПР выступали с законопроектом о юридическом механизме захоронения останков Ленина. Они отмечали, что юридических оснований для перезахоронения пока нет, но разработанный ими документ может изменить эту ситуацию. Позже парламентарии отозвали свои подписи под документом.

Тело Ленина находится в Мавзолее на Красной площади с 1924 года.