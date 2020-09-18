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В Крыму вернули масочный режим 

Артём Кульша 29 минут назад
В Крыму вернули масочный режим
Фото: РИА Новости
Ношение защитных масок вновь станет обязательным в Севастополе. Такое распоряжение, как сообщает РИА Новости, дал губернатор города Михаил Развожаев.
За последние сутки, как сообщал «Рамблер», в Севастополе был зарегистрирован максимальный суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 с начала ее пандемии — 24 человека.
Сегодня состоялось заседание городского оперативного штаба по недопущению распространения болезни. В ходе него Развожаев поручил вернуть в указ о введении ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции обязательство носить медицинские маски в транспорте, объектах торговли, учреждениях культуры и закрытых помещениях.
Во вторник оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил, что рост числа случаев заражения ею в городе объясняется лучшим выявлением заболевания и ростом числа активных пользователей транспорта и посетителей общественных мест.
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Общество , Михаил Развожаев , Республика Крым , Севастополь
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