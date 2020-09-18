В Крыму вернули масочный режим 

За последние сутки, как сообщал «Рамблер», в Севастополе был зарегистрирован максимальный суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 с начала ее пандемии — 24 человека.

Сегодня состоялось заседание городского оперативного штаба по недопущению распространения болезни. В ходе него Развожаев поручил вернуть в указ о введении ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции обязательство носить медицинские маски в транспорте, объектах торговли, учреждениях культуры и закрытых помещениях.

Во вторник оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил, что рост числа случаев заражения ею в городе объясняется лучшим выявлением заболевания и ростом числа активных пользователей транспорта и посетителей общественных мест.