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В Севастополе вернули обязательное ношение масок 

Российская Газета и ещё 12 3 часа назад
В Севастополе вернули обязательное ношение масок
Фото: Российская Газета
Жителей Севастополя снова обязали носить маски в помещениях и общественном транспорте. Решение принято сегодня на заседании регионального штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

— Вносим в указ обязательное ношение масок в закрытых помещениях: в транспорте, в объектах торговли, в учреждениях культуры и так далее, — сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. — Мы не будем ничего закрывать или ограничивать продажу билетов на мероприятия. Но маски должны быть обязательно, это надо контролировать.

Он напомним, что обязательный масочный режим был отменен в Севастополе, когда ситуация с распространением COVID-19 в городе стабилизировалась и были сняты ограничения. Однако статистика последних дней показывает, что число заболевших стало увеличиваться. За сутки фиксируется до новых 20 случаев. В городской инфекционной больнице пришлось выделять дополнительные койки для пациентов с COVID-19.
Развожаев отметил, что у властей города нет желания вводить дополнительные ограничения и закрывать предприятия: это будет сложно сделать из экономических соображений. Поэтому от бизнеса будут добиваться соблюдения масочного режима при помощи штрафов.

— За нарушение режима повышенной готовности предусмотрены штрафы по статье 26.1 КоАП РФ, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей, — сообщил глава города. — Думаю, что полиция активно подключится к привлечению нарушителей к административной ответственности.

Он также поручил закупить маски для подведомственных театров и кинотеатров и выдавать их посетителям при входе.

— Человеку дают маску, он кладет ее в карман и идет дальше. Теперь надо требовать, чтобы маска была надета, — подчеркнул Развожаев.

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Комментарии
Общество , Михаил Развожаев , Севастополь
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