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Стала известна цена российского лекарства от коронавируса 

RT на русском и ещё 7 1 час назад
Стала известна цена российского лекарства от коронавируса
Фото: РИА Новости
Генеральный директор компании «Промомед» Андрей Младенцев рассказал, сколько будет стоить в аптеках российский препарат против коронавирусной инфекции COVID-19 «Арепливир».

«Рекомендованная розничная цена — 12 320 рублей», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Младенцев уточнил агентству, что розничная цена должна быть такой же, как и по государственным поставкам.
Также он добавил, что в одной упаковке российского лекарства от коронавируса будет 40 таблеток по 200 мг. Препарат отпускается по рецепту.
В июне Минздрав одобрил препарат «Арепливир», который является аналогом изобретённого в Японии препарата «Фавипиравир», применяющегося для лечения COVID-19.
В сентябре российское Министерство здравоохранения разрешило амбулаторное применение двух препаратов фавипиравира для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
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Общество , Другое , Андрей Младенцев , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС
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