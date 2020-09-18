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Боярская попросила помочь звезде «Убойной силы» 

Газета.Ru и ещё 1 2 часа назад
Боярская попросила помочь звезде «Убойной силы»
Фото: РИА Новости
Актриса Елизавета Боярская в Instagram попросила актеров и режиссеров оказать финансовую помощь звезде фильма "Место встречи изменить нельзя" и сериала "Убойная сила" Евгению Леонову-Гладышеву.
Сейчас Леонов-Гладышев проходит реабилитацию после тяжелой черепно-мозговой травмы и комы. Каждый курс стоит 250 тыс. руб.

"Позади несколько реабилитационных курсов. Евгений Борисович находится в положительной динамике и каждый курс — это большой шаг вперед", — написала Боярская, добавив, что курсы нужно проходить три раза в год.

В 2018 году народный артист России Евгений Леонов-Гладышев неудачно упал, получил черепно-мозговую травму и впал в кому. Он смог выйти из комы, но остался инвалидом.
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Общество , Евгений Леонов-гладышев , Елизавета Боярская
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