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В России изменили правила работы больниц 

Deita.ru и ещё 3 1 час назад
В России изменили правила работы больниц
Фото: Deita.ru
Министерство здравоохранения России внесло коррективы в работу медучреждений на период эпидемии, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.
Целью изменений стала профилактика и снижение рисков распространения коронавируса. Соответствующий приказ ведомства предусматривает создание Федерального дистанционного консультативного центра по вопросам лечения тяжёлых и осложнённых форм гриппа.
Новая структура будет образована на базе одного из уже существующих российских НИИ. Кроме этого, Минздрав утвердил требования к условиям госпитализации пациентов с ОРВИ в случаях её среднетяжёлого и тяжёлого течения. В таких случаях пациентов должны начать проверять не только на COVID-19, но и на грипп.
До того момента, пока не получены результаты исследований на коронавирус, пациентов и граждан с внебольничной пневмонией будут госпитализировать в боксы, боксированные палаты или в палаты со шлюзом и санузлом. В случае выявления у человека COVID-19, его должны переводить в специализированную медицинскую организацию.
Ранее сообщалось о том, что в российский аптеках скоро появятся два препарата от коронавируса, которыми можно будет лечиться на дому.
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Общество , Минздрав РФ , РИА Новости , РИА "Дейта"
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