В России предложили ввести студенческий капитал

Федот Тумусов и Сергей Миронов. России работают над возможностью ввода студенческого капитала, который учащиеся смогут потратить на ряд целей после окончания вуза. Соответствующий законопроект разработали депутаты Госдумы

— При поступлении на имя каждого студента создается специальный банковский счет, куда зачисляется сумма в размере 500 тысяч рублей для студентов образовательных организаций, реализующих образовательные программы высшего образования, и в размере 250 тысяч рублей для студентов образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, — приводит РИА Новости выдержку из документа.

Право на данную помощь будет у студентов-очников, которые получают образование такого уровня впервые. Форма обучения — бюджет или внебюджет — значения не имеет.

По словам Тумусова, молодым выпускникам нужно помочь встать на ноги после получения высшего образования, поскольку, выходя во взрослую жизнь, у них, по сути, нет ничего. В связи с этим целесообразно вернуться к принципу «подъемных», которые выплачивали выпускникам при СССР.

Парламентарий подчеркнул, что распоряжаться студкапиталом можно строго после окончания вуза. При этом цели расходования средств ограничены: оплата проезда, первичная аренда жилья или открытие своего бизнеса.

В ближайшее время инициативу направят в правительство на рассмотрение. Кабмин также должен будет определить организацию и порядок предоставления льгот.