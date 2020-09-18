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Академик РАН рассказал, чего точно не будет во второй волне коронавируса 

РИА Новости и ещё 1 17 минут назад
Опыт на вооружении: Чего не будет во второй волне COVID-19
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Во время второй волны коронавируса не будет неготовности системы здравоохранения к эпидемии. Такое мнение в интервью "Парламентской газете" высказал академик РАН Евгений Шляхто.
По мнению медика, первая волна пандемии "была не столько волной", она характеризовалась неготовностью системы здравоохранения к работе в экстренной ситуации, сказалась также нехватка стационаров и недостаточность знаний о новой болезни. Во второй раз такая ситуация не повторится, считает врач.

"А вот небольшой рост будет точно, потому что произойдет сезонный всплеск вирусных заболеваний, того же гриппа", — сказал он.

Небольшой рост заболеваемости Шляхто объяснил началом учебного года, возвращением людей из отпусков, а также сезонным всплеском вирусных заболеваний.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Другое , Евгений Шляхто , РАН , Парламентская газета
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