Опыт на вооружении: Чего не будет во второй волне COVID-19

Евгений Шляхто. Во время второй волны коронавируса не будет неготовности системы здравоохранения к эпидемии. Такое мнение в интервью "Парламентской газете" высказал академик РАН

По мнению медика, первая волна пандемии "была не столько волной", она характеризовалась неготовностью системы здравоохранения к работе в экстренной ситуации, сказалась также нехватка стационаров и недостаточность знаний о новой болезни. Во второй раз такая ситуация не повторится, считает врач.

"А вот небольшой рост будет точно, потому что произойдет сезонный всплеск вирусных заболеваний, того же гриппа", — сказал он.

Небольшой рост заболеваемости Шляхто объяснил началом учебного года, возвращением людей из отпусков, а также сезонным всплеском вирусных заболеваний.

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