Желающим предлагают семичасовой полет в никуда

Австралийская авиакомпания Qantas недавно объявила о планах семичасового живописного полета над территорией страны: от самых известных городов до отдаленной глубинки, сообщает CNN. С высоты птичьего полета любители воздушных путешествий смогут увидеть известные австралийские достопримечательности, в том числе Сиднейскую гавань и Большой Барьерный риф. Также обещаны специальные развлечения на борту, включая неожиданные встречи со знаменитостями.

Путешествие будет проходить на самолете Qantas Boeing 787 Dreamliner, обычно предназначенном для межконтинентальных перелетов через континенты. В настоящее время из-за ограничений выполняется очень мало рейсов в/из Австралии, а международный флот Qantas остается на земле. Dreamliner славится своими большими окнами, что делает его идеальным для осмотра достопримечательностей с высоты 30 000 футов.

Рейс QF787, который должен вылететь из аэропорта Сиднея 10 октября и вернуться в австралийский мегаполис через семь часов, оказался популярным. 134 билета бизнес-класса, премиум-эконом и эконом-класса по цене от 787 австралийских долларов до 3787 долларов (от 566 до 2734 долларов США), как сообщается, были раскуплены всего за 10 минут.