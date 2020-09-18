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Авиакомпания Qantas предлагает семичасовой полет в никуда 

BFM.RU 44 минуты назад
Желающим предлагают семичасовой полет в никуда
Фото: ТАСС
Австралийская авиакомпания Qantas недавно объявила о планах семичасового живописного полета над территорией страны: от самых известных городов до отдаленной глубинки, сообщает CNN. С высоты птичьего полета любители воздушных путешествий смогут увидеть известные австралийские достопримечательности, в том числе Сиднейскую гавань и Большой Барьерный риф. Также обещаны специальные развлечения на борту, включая неожиданные встречи со знаменитостями.
Путешествие будет проходить на самолете Qantas Boeing 787 Dreamliner, обычно предназначенном для межконтинентальных перелетов через континенты. В настоящее время из-за ограничений выполняется очень мало рейсов в/из Австралии, а международный флот Qantas остается на земле. Dreamliner славится своими большими окнами, что делает его идеальным для осмотра достопримечательностей с высоты 30 000 футов.
Рейс QF787, который должен вылететь из аэропорта Сиднея 10 октября и вернуться в австралийский мегаполис через семь часов, оказался популярным. 134 билета бизнес-класса, премиум-эконом и эконом-класса по цене от 787 австралийских долларов до 3787 долларов (от 566 до 2734 долларов США), как сообщается, были раскуплены всего за 10 минут.
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Общество , CNN
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