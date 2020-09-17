Россиян обрадовали сроками открытия границ с Европой

Почетный президент Российского союза туриндустрии заявил НСН, что решение о возобновлении авиасообщения с европейскими странами может быть принято в ближайшее время.

МИД РФ счел преждевременными разговоры об открытии курортов Европы. В ведомстве указали, что угроза распространения коронавируса COVID-19 в мире пока не преодолена, поэтому следует сохранять осторожность ради позитивных тенденций в борьбе с вирусом в России . В министерстве настаивают, что решение о возобновлении регулярного авиасообщения нужно тщательно проработать, исходя из ситуации в России и в мире.

Почетный президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько рассказал НСН, что при благоприятной эпидемиологической обстановке стоит ожидать открытия границ с рядом европейских стран уже в течение осени.

«Понятно, что далее доступ откроют страны, кровно заинтересованные в российских туристах. У них наиболее лояльная позиция по возобновлению поездок, но нередко связаны руки. Существуют европейские договоренности о консолидированном принятии решений и о формальных требованиях, выполнение которых необходимо для открытия направления. Говоря о государствах, которые могут начать пускать российских туристов, я имею в виду не только страны Южной и Восточной Европы, но и Финляндию, например.

Однако ситуация непростая. Во-первых, все дуют на воду, пытаются понять, что собой представляет вторая волна коронввируса, мониторят показатели заболеваемости COVID-19 и у нас, и за рубежом. Во-вторых, многое зависит от планов наших властей по возобновлению авиасообщения, в том числе со странами, уже заявившими о готовности принимать российских туристов, например, с Хорватией и Доминиканой. Так что вопрос открытия границ сегодня — это уравнение со многими неизвестными. Надеемся на осень. Но настроения на рынке не слишком оптимистичные», — предупредил он.

В августе Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Танзанией, Турцией и Швейцарией. В сентябре власти разрешили россиянам выезжать в ОАЭ, Мальдивы и столицу Египта.