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«Курица спряталась под огурцом»: россияне пожаловались на еду в самолете 

Вероника Полынина 24 минуты назад
«Курица спряталась»: россиян возмутила еда в самолете
Фото: РИА Новости
Пассажиры авиакомпании S7 пожаловались на сэндвич, выданный во время полета.
Как сообщает издание «Подъем», один из пассажиров опубликовал в соцсетях фото нестандартной порции бортового питания — сэндвича с половинкой кружка огурца и крошечным кусочком курицы, которая «спряталась под огурцом».
В пресс-службе авиакомпании заявили агентству «Москва», что и сами были «неприятно удивлены» размером курицы в сэндвиче и разделяют негодование пассажира.

«Мы уже начали проверку по данному случаю с цехом бортового питания. Надеемся, что больше такого не повторится», — отметили в S7.

Как писал «Рамблер», ранее эксперт по безопасности пищевых продуктов британской авиакомпании назвал продукты, которые лучше не есть на борту самолета. В список попали молочные продукты, мясные деликатесы, в том числе сэндвичи с мясом, рис и лед для напитков.
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Общество , АК S7 , АГН "Москва"
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